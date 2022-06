La debacle di Salvini alle amministrative: la Lega non incide neanche dove vince il centrodestra

Il referendum con l’affluenza al record negativo del 20,9%? “Si è votato un solo giorno con le urne aperte, il silenzio di troppi media e politici, il week-end estivo e il vergognoso caos seggi visto per esempio a Palermo”. I sindaci eletti al primo turno Lagalla e Bucci? “Vittorie del centrodestra con il contributo determinante della Lega”. Matteo Salvini potrà gridare al complotto quanto vuole e rivendicare vittorie immaginarie, la verità è che lui è – ancora una volta – lo sconfitto della tornata elettorale. Perché promotore (sempre meno) attivo di un referendum che verrà ricordato per la complessità dei suoi quesiti e l’affluenza da record al contrario, e perché il suo partito in realtà non ha inciso più di tanto sulle vittorie dei candidati di centrodestra.

La debacle di Salvini alle amministrative: la Lega non incide dove vince il centrodestra

A Palermo Lagalla è proiettato verso una vittoria con il 45% dei voti, ma a guardare le liste due sono le cose che balzano all’occhio: il fatto che la Lega non si sia presentata con il suo nome, ma chiamandosi “Prima l’Italia”, e la percentuale misera a questa associata.

E lo stesso accade a Genova, dove Bucci – scommessa indovinata dal Carroccio 5 anni fa – è stato confermato soprattutto grazie alla lista collegata al suo nome. Poi c’è Fratelli d’Italia, vero mattatore di queste amministrative. E soltanto al terzo posto la Lega con il suo simbolo.

Parlando dalla sede del partito Salvini è arrivato a dire che a Verona – secondo i dati dei “seggi veri” – c’è “un testa a testa con Tommasi al 38%, Sboarina al 35% e Tosi al 22%”. Le proiezioni però vedono Tommasi oltre il 40%, certo di arrivare al ballottaggio, e Sboarina intorno al 30%. Dato raggiunto, anche in questo caso, grazie al contributo fondamentale di FdI e non della Lega.

Il fondatore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, fa notare come Salvini sia dietro Meloni anche al Nord, considerato da sempre feudo leghista.

FDI davanti alla Lega in 12 comuni capoluogo del Centro-Nord su 16. Lega davanti in 2. Parità in 1, dati non ancora disponibili in 1. https://t.co/5NKENSWybm — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) June 13, 2022

Uno scenario che fa pensare come dichiarazioni del segretario del Carroccio del tipo “Il centrodestra vince solo unito, chi pensa ad altri modelli non fa i conti con gli elettori” siano più una richiesta di aiuto agli alleati con la fiamma tricolore.