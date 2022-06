Damiano Tommasi è sicuro del ballottaggio, mentre nel centrodestra resta da capire chi sarà a spuntarla tra il candidato congiunto di Lega e Fratelli d’Italia e sindaco uscente Federico Sboarina e Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia: a Verona il candidato più votato è quello dell’area progressista, mentre la frattura del centrodestra ha danneggiato i candidati di parte. E’ di 41,5% la prima proiezione per l’ex presidente dell’assocalciatori, mentre il candidato di Lega e Fratelli d’Italia Sboarina è al 30,5%. Tosi, sostenuto da Forza Italia, è al 23,9%.

Damiano Tommasi al ballottaggio a Verona con Sboarina: il centrodestra si divide e stenta

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, circolata prima di quella di La7, con una copertura del campione del 5%, alle elezioni comunali a Verona, era avanti Tommasi con il 40,9%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 28,4%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%. Youtrend documenta un testa a testa tra i due candidati di centrodestra.

🔴 Comunali #Verona Con i dati reali delle prime 3 sezioni si profila un testa a testa nel CDX per l’accesso al ballottaggio contro Tommasi (CSX): per ora è avanti Tosi (CDX-FI), ma ha soli 2 voti di vantaggio sul sindaco uscente Sboarina (CDX-FDI e Lega).#MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) June 13, 2022

“I dati che arrivano dalle sezioni parlano di una crescita esponenziale di Fratelli d’Italia in tutta Italia. Il Pd prende schiaffi dappertutto: a Palermo, Genova, L’Aquila. Continuano a parlare di Verona, continueranno a farlo per due settimane, poi tra quindici giorni vincerà il centrodestra anche lì, speriamo con Sboarina e i dati in arrivo fanno ben sperare in questo senso”. Così Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi.

A Porta a Porta Tommasi aveva detto: “Attendiamo i dati certi, ma il risultato degli exit poll dimostra che la voglia di girare pagina a Verona si fa sentire, e questo era il nostro primo obiettivo. È un risultato storico per Verona, dove da tempo si attende la prospettiva di un cambiamento. La speranza è quella di poter iniziare a costruire un futuro nuovo per la città. Girare pagina a Verona non è facile e non sarà facile, ma questo è il dato incoraggiante che portiamo a casa. Mi auguro che nelle prossime due settimane ci sia modo di lavorare in maniera ancora più concreta verso l’obiettivo più importante”.