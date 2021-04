Salvini è in collegamento con Dritto e Rovescio e proprio quando dovrebbe avvenire il confronto con i ristoratori ribelli, e arrabbiati “con chi sta al governo”, salta tutto. E anche quando il satellite ritorna lo sfortunatissimo leader della Lega non riesce a sentire perché anche l’audio fa le bizze. Ma tu guarda il caso alle volte cosa ti combina

Salvini è in collegamento dall’Ungheria con Dritto e Rovescio e proprio quando dovrebbe avvenire il confronto con i ristoratori ribelli, e arrabbiati “con chi sta al governo”, salta tutto. E anche quando il satellite ritorna lo sfortunatissimo leader della Lega non riesce a sentire perché anche l’audio fa le bizze. Ma tu guarda il caso alle volte cosa ti combina.

A Salvini salta l’audio proprio quando ci sono i ristoratori arrabbiati a Dritto e Rovescio | VIDEO

I ristoratori sono quelli che dal 6 aprile vogliono riaprire, quelli che Salvini ha sempre appoggiato, e che ora in tanti dicono abbia abbandonato da quando è tornato al governo con Draghi. E nonostante lui continui in trasmissione a dire che è solo il ministro Speranza a vedere “rosso”, come se un’emergenza sanitaria potesse essere piegata alle ideologie, il “Capitano” nonostante le sue intemperanze non può certo arrivare al punto di sostenere, come sarebbe più facile dall’opposizione, le iniziative dei ristoratori che violano la legge aprendo quando non è consentito. Del resto non è neanche detto che sarebbe accolto bene.

Nei primissimi giorni dell’esecutivo Draghi era sceso in piazza con loro, ma era anche stato contestato e chiamato provocatoriamente “la segretaria del governo”. Oltretutto era stato anche richiamato dal presidente del Consiglio che, preoccupato per il suo show, lo aveva invitato a usare toni meno barricaderi. E quindi qualche piccolo imbarazzo a confrontarsi direttamente in tv Salvini potrebbe averlo. Ma il fato ha voluto che al leader della Lega saltasse il collegamento da Budapest. E anche quando è stato ripristinato Salvini non ha potuto interloquire in diretta perché l’audio non funzionava. E così è stato Paolo Del Debbio ha gestire separatamente i due collegamenti. Solo quando il collegamento con l’ultima ristoratrice che ha parlato è stato chiuso il “Capitano” ha risposto, ma senza che ci fosse il rischio di una replica. Ma tu guarda alle volte il caso cosa ti combina.