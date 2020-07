Salvini e la “puzza” dopo la visita a Mondragone

Da ieri circola su Facebook e sui siti di informazione del meridione questo video estrapolato da una diretta di Matteo Salvini in cui il Capitano è accusato di aver detto che la “gentaglia” di Mondragone puzza. In realtà la frase è estrapolata dal suo contesto e già nel filmato lo si capisce, visto che Salvini dice testualmente: “Puzzo. Sì, puzzo. Ecco, se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbero ‘Salvini, puzzi’. E ci credo: stai tu due ore e mezzo a quella gentaglia…”.

Come è possibile ascoltare nel video completo, la frase è presente al minuto 10 e continua così: “La cosa che mi innervosisce è che non ho potuto parlare con quelle mamme per tutto il tempo che avrei voluto. La violenza non dovrebbe esistere”.

Va quindi detto che quando si riferisce alla “gentaglia” Salvini non ce l’ha genericamente con i campani ma ce l’ha con quelli che l’hanno contestato a Mondragone (e ricordiamo che la contestazione è il frutto dell’odio che sparge). Quindi nell’occasione no. In altre occasioni, sì: