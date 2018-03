«Salvini può appoggiare un governo M5S»

Il Fatto Quotidiano oggi pubblica un intervento di Pietrangelo Buttafuoco in cui l’editorialista e scrittore spiega che Matteo Salvini potrebbe invece appoggiare un governo di Luigi Di Maio dall’esterno, notando, come altri, che il MoVimento 5 Stelle e la Lega hanno molti punti di programma in comune.

Appoggio esterno della Lega al governo di Luigi Di Maio. Un accordo vero, dopo. Se fanno così –e avrebbero la maggioranza –durano cinque anni. La vera partita, poi, se la giochino dopo: nella prossima legislatura.

Nel frattempo, giusta malizia, succedono due cose: il sistema, messo momentaneamente al tappeto col voto del 4 marzo,non si rialza più e Silvio Berlusconi, nell’attesa, esce di scena (e con lui la falange macedone stretta intorno a Matteo Renzi). Succede – se fanno così – tutto quello che il voto ha clamorosamente certificato.

Il M5S – per usare la provocazione di Eugenio Scalfari – non è il “nuovo grande partito della sinistra”, il movimento Cinque Stelle non è Tsipras e così la Lega non è Alba Dorata. Entrambi, poi, non sono il cosiddetto “populismo”, semmai sono i destinatari di uno stesso carico di rabbia in cerca di ascolto.

Dove c’è la Lega non ci sono i CinqueStelle, e viceversa: dove c’è il movimento fondato da Beppe Grillo – da Cassino in giù – non c’è il partito di Matteo Salvini.