L’autogoal di Salvini su profughi e legittima difesa

Oggi Luigi Manconi si accorge che la norma sulla legittima difesa, brandita come una spada fiammeggiante dal ministro dell’Interno per affermare una concezione privatistica e proprietaria della sicurezza, gli si è ritorta contro:

Una sentenza del 23 maggio scorso del Tribunale di Trapani ha affermato che è legittima la difesa destinata a tutelare il primo e fondamentale dei diritti umani: quello alla vita, quando essa è minacciata da un potere dispotico, dai suoi apparati armati e dai suoi istituti di privazione della libertà. Un passo indietro. L’8 luglio del 2018, 67 tra migranti e profughi vengono soccorsi nel Mar Mediterraneo dalla motonave italiana Vos Thalassa, che si dirige verso la Libia per “restituirli” nelle mani di coloro dai quali sono fuggiti.

I naufraghi, tuttavia, impongono un cambiamento di rotta verso le coste italiane, sono raccolti dal pattugliatore Diciotti e avviati al porto di Trapani, dove dovranno aspettare cinque giorni prima che sia loro consentito lo sbarco. Il ghanese Ibrahim Amid, 27 anni, e il sudanese Ibrahim Tijani Busharano, 32 anni, indicati come capi “dell’ammutinamento”, vengono arrestati e portati nel carcere di Trapani, accusati di “violenza, minaccia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale” e di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Dieci giorni fa, il giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trapani, Piero Grillo, ha emesso una sentenza nella quale si afferma che “il fatto non costituisce reato” e ha mandato assolti Ibrahim Amid e Ibrahim Tijani Busharano, ordinandone la scarcerazione immediata. La sentenza è di elementare e assoluta ragionevolezza: e segna, oggi più che mai, un passaggio importante nella storia materiale dei diritti umani e del loro faticoso combattimento per la sopravvivenza (un vero e proprio corpo a corpo) in un mondo ostile.