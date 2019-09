Il Capitano perde pezzi: via un deputato siciliano

Il deputato siciliano Carmelo Lo Monte, uno dei primi a organizzare e creare la struttura del Carroccio in Sicilia, ieri ha lasciato il gruppo della Lega alla Camera ed è passato al misto. Lo racconta oggi Il Fatto:

Ieri ha dato l’addio al gruppo leghista il deputato messinese Carmelo Lo Monte, uno dei primi uomini a cui era stata affidata la missione di organizzare il Carroccio in Sicilia. “Matteo Salvini? Il Signore lo benedica –ha detto Lo Monte – ma a lui del Meridione non interessa nulla,mentre io devo difendere la mia terra”. Lo Monte si è iscritto al Gruppo Misto della Camera e ha inviato al suo ex Capitano dichiarazioni piene di amarezza: “Ho deciso di dire basta – spiega – e di lasciarli liberi di intercettare personaggini nell’Isola, si vede che non hanno bisogno della mia esperienza e onestà, che è un problema per loro, visto che sono abituati aben altri uomini”, il riferimento è alla classe dirigente che la Lega ha assemblato in fretta e furia nelle regioni meridionali.