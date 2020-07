Il grande ritorno di Salvini al Papeete (e il selfie senza mascherina)

Lui sui social network non aveva stranamente scritto niente, ma in compenso lo scatto della responsabile ambiente della Lega Vannia Gava ha risolto il giallo

Nel video e in questa foto pubblicata dall’europarlamentare della Lega Massimo Casanova possiamo ammirare il grande ritorno di Matteo Salvini al Papeete. Lui sui social network non aveva stranamente scritto niente, ma in compenso lo scatto della responsabile ambiente della Lega Vannia Gava ha risolto il giallo. Nicola Pinna sulla Stampa ne racconta il contesto:

Il rito del selfie si consuma nel primo pomeriggio, ma intorno al leader questa volta non c’è la vecchia folla. Ieri neanche una storia su Instagram, almeno finché qualche blog-provocatore non scrive che Salvini sta facendo in Romagna una vacanza in solitaria. La risposta è pronta: una foto di gruppo. L’autoscatto dopo una passeggiata organizzata all’ultimo momento con alcuni dei soliti amici: mezz’ora di pedalata tra gli alberi, fino a Cervia. In posa, stavolta, sono in quattro, uno è Claudio Durigon l’ex sottosegretario al Lavoro che ha scelto anche il ristorante per la cena: «Oggi una bella bistecca, d’altronde ho perso un po’ di calorie pedalando. Me la sono meritata».

La giornata si è consumata tra qualche selfie scattato in spiaggia e l’abolizione assoluta della mascherina, come da strategia di comunicazione.