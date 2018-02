«Ma Salvini è il papà di Barbara D’Urso?

“I nostri eletti non passeranno con altre maggioranze. A me pare un atto di estrema chiarezza, mi spiace che gli alleati non l’abbiano ritenuto così importante: Salvini dice che era più importante sua figlia. Si figuri se a una madre gli si dice che i bambini non sono più importanti, però ieri stava dalla D’Urso, quindi non so se adesso la D’Urso sia la figlia di Salvini, non mi risulta, ma diciamo che ci sono state altre priorità”. Lo ha detto Giorgia Meloni, intervistata da Rete Veneta, a proposito della manifestazione anti-inciucio di ieri a Roma. “Berlusconi dice addirittura ‘la manifestazione è dannosa’: è dannosa se vuoi fare un inciucio, altrimenti è un altro elemento di chiarezza per gli italiani. Noi ci siamo stati comunque, sappiano gli italiani che il voto a Fratelli d’Italia -ha concluso- è un voto per far vincere il centrodestra e un voto genuino che non ti regala sorprese”.

Con la manifestazione anti-inciucio di ieri, quindi, Fdi ha detto “votate per noi e sappiate che quando votate per noi non c’è la possibilità che il vostro voto finisca a fare altro che è quello che io volevo dire con questa manifestazione. Non è -ha sottolineato Meloni- un problema tra me, Salvini e Berlusconi, non è che io mi sono sposata con Salvini e Berlusconi. È un problema tra i nostri candidati, tutti, e gli italiani. Perché io ho chiamato tutti i candidati di Fratelli d’Italia a giurare: non cambiamo casacca, non sosteniamo un governo con il Pd o i Cinque Stelle”.