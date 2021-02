Quando sarà finita forse non rinosceremo più Salvini. Dopo la sua giravolta sul Recovery Fund, che pochi giorni prima, a suo dire, andava preso solo per la parte a fondo perduto, mentre da quando ha annunciato il suo sì al governo Draghi spiega “Preferisco essere nella stanza dove si decide come vengono usati i famosi 200 miliardi”, ora il “Capitano” deve ingoiare un altro boccone amaro. Il no alla Flat Tax di Mario Draghi.

E ora Salvini deve ingoiare anche il no di Draghi alla Flat Tax

Un parlamentare uscito dalle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato ha riferito: “Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo”, spiegando che SuperMario vuole “rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma no all’ aliquota unica e flat tax”. Insomma tutto il contrario di quanto Salvini ha sempre proposto e annunciato. Non solo Draghi ha anche spiegato che l’evasione fiscale è un “male endemico” e che non può essere considerata un dato strutturale. Chissà se il leader della Lega adesso ha ancora voglia di dichiarare: “Chi sono io per dire no? Noi con Draghi non diremo non voglio tizio. A me piacerebbe che ci fossero tutti, che si mettesse l’interesse del Paese davanti all’interesse del partito. Mi dispiace che altri mettano veti, non è questo lo spirito di Mattarella”. Il numero uno del Carroccio è già rimasto muto di fronte all’ultimo sbarco della Ocean Viking. Riuscirà a mordersi la lingua anche sul suo cavallo di battaglia, la Flat Tax? Di sicuro già solo per questo c’è da dire grazie a Draghi.