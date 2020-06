Capitan Sciacallo si butta a peso morto sui 28 positivi al Coronavirus sbarcati dalla Sea Watch. Eppure il governatore Musumeci ha spiegato che tutti gli sbarcati sono in quarantena e quindi non c’è pericolo di focolai. Mentre Salvini quando va in giro a baciare anziani…

Oggi 28 tra i naufraghi salvati in acque internazionali dalla nave Sea Watch e imbarcati sulla nave-quarantena Moby Zazà che è in rada a Porto Empedocle (Agrigento) sono risultati positivi al Coronavirus SARS-COV-2. I tamponi sui 209 migranti presenti sulla Moby Zazà erano stati effettuati ieri mattina. Appena ieri sera era stato reso noto che uno dei migranti sbarcati dalla Sea Watch era stato ricoverato a Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Inizialmente era un caso di sospetta tubercolosi. Poi l’esito del tampone aveva fatto chiarezza.

Sono più pericolosi i migranti in quarantena o Salvini che bacia gli anziani senza mascherina?

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha spiegato su Facebook che “nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione”. Il focolaio è stato quindi isolato e circoscritto, proprio in base a una richiesta del governatore di centrodestra. In tutto ciò, Matteo Salvini, quello che fino all’altroieri invitava a non fare terrorismo sul Coronavirus, ha capito questo:

Mentre Conte si appresta a smantellare i Decreti sicurezza e spalanca i porti, le Ong portano in Italia immigrati positivi al coronavirus, come quello sbarcato dalla tedesca Sea Watch e ora ricoverato in Malattie infettive, con altri casi sospetti. Questo governo mette in pericolo l’Italia e gli italiani.

Ora, anche se Salvini, da politico responsabile quale è sempre stato (ironia), ci tiene a terrorizzare i cittadini siciliani per speculare sulla questione, è utile ricordare che:

il Decreto Sicurezza non c’entra assolutamente nulla con tutto ciò le ONG non fanno il test del tampone ai naufraghi mentre li salvano anche perché sarebbe oggettivamente complicato La foto di Carola Rackete non c’entra assolutamente nulla con tutto questo

Ciò premesso, Salvini non sembra ancora aver capito (o meglio, lo ha capito benissimo ma fa finta di non averlo fatto) che se quelle persone si trovano attualmente in quarantena (con un metodo scelto dal presidente della Regione che è appoggiato da una maggioranza che comprende la Lega) non c’è attualmente alcun pericolo “per l’Italia e per gli italiani” anche se il Capitano vuole gettare benzina sul fuoco per fini elettorali (e infatti c’è un post simile anche sulla pagina della candidata in Toscana Susanna Ceccardi). Invece sarebbe stato piuttosto pericoloso se Musumeci, una volta arrivati i naufraghi in acque internazionali, fosse salito sulla nave per baciarli e abbracciarli senza attendere l’esito dei test. Più in generale, è pericoloso se qualcuno attualmente si avvicina ad estranei e li bacia & abbraccia perché lui potrebbe essere un veicolo di passaggio del Coronavirus oppure potrebbero esserlo gli altri. Più precisamente, è molto più pericoloso se poi i baciati & abbracciati appartengono a una categoria a rischio, ad esempio gli anziani. E adesso che tutto questo è chiaro, guardate questo video:

#Salvini in Liguria bacia gli anziani senza preoccuparsi di nulla. No, non ci siamo affatto pic.twitter.com/bpA5nDkEdt — Pietro Raffa (@pietroraffa) June 22, 2020

Ma siccome certa gente capisce solo i disegnini, proviamo a farne uno più specifico:

Chiaro, adesso?