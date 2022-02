Salvini rivendica il Mattarella bis e risponde a Meloni: “Io ho scelto il Paese, lei il suo partito”

“Io fra il mio partito e il mio Paese ho scelto il mio Paese”: dopo una settimana di attacchi dal fronte Fratelli d’Italia, stavolta è Matteo Salvini a fare un passo in direzione opposta rispetto a Giorgia Meloni. Il centrodestra non ha ancora fatto i conti seriamente con gli strascichi del Mattarella bis e la coalizione oggi appare più spaccata che mai, con la leader di FdI che ha provato a mettere la Lega alle strette: “Scelga con chi stare, se con noi o con il Pd”, e il segretario del Carroccio che rivendica la sua decisione di votare per la conferma del Presidente della Repubblica insieme agli alleati di governo. “Mattarella è stato, è e sarà un ottimo presidente della Repubblica, non andava bene nessuna nostra proposta e allora, primo fra gli altri, gli ho chiesto di ripensarci, altrimenti saremmo avanti ancora una settimana”.

Salvini rivendica il Mattarella bis e risponde a Meloni

Per Salvini, Meloni è stata “ingenerosa” nei giudizi. “Siamo in emergenza sanitaria, pandemica, non è un momento normale – ha detto a Zapping su Rai Radio 1 – e in condizioni normali mai nella vita governo con il Pd e la sinistra. Quando l’anno scorso il presidente Mattarella, acclamato da tutti ed elogiato da tutti, ha chiesto ai partiti una scelta di responsabilità e generosità, di superare gli steccati ideologici e mettersi insieme per un anno e mezzo o quello che serve fino a che la pandemia non sarà scongiurata, io ho detto sì. Qualcun altro ha detto no, lecitamente, liberamente”. Mentre usa il bastone con gli ex (?) alleati più a destra, la carota è per quelli più al centro: con Forza Italia è infatti ancora in piedi l’ipotesi di una federazione per arginare la probabile ondata di consensi verso Fratelli d’Italia, ma gli azzurri non sembrano così convinti di questo gioco di incastri. Berlusconi fa filtrare che il suo obiettivo è “rafforzare l’area centrale di un centrodestra che è ancora oggi per i sondaggi la prima scelta degli italiani, la coalizione che governa la maggior parte delle Regioni e centinaia di Comuni”. Tutti a parole dicono di voler “rifondare” il centrodestra, ma sugli schemi non c’è accordo.