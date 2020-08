Il medico che va a cazziare Salvini a Forte dei Marmi perché è senza mascherina

Giacomo Salvini sul Fatto di oggi racconta che un medico ha cazziato Matteo Salvini che non indossava la mascherina mentre era al mercato di Forte dei Marmi:

Poi ci sono i comizi politici e le passerelle: sarà il periodo di ferie ma le piazze con Susanna Ceccardi sono mezze vuote (ci sono quasi solo gli storici militanti del partito), spesso interrotte da contestazioni. Poi c’è anche chi è arrivato a bacchettarlo per il mancato rispetto delle regole anti-covid. Pochi giorni fa, mentre il leader del Carroccio era con alcuni simpatizzanti al mercato di Forte dei Marmi senza mascherina, gli si è avvicinata Lucia Tanganelli, che fa l’oncologa all’ospeda – le San Luca di Lucca e nei mesi scorsi ha conosciuto in corsia il dramma del covid.

La dottoressa lo ha rimproverato: “Ma la mascherina dov’è?”. Lui, un po’ imbarazzato, ha tentato di spiegare: “Siamo all’aria aperta”. Ma il distanziamento non era certo rispettato: “C’è un assembramento, il covid è una cosa seria” ha replicato lei. A quel punto Salvini se n’è andato spazientito dopo aver pronunciato una battuta infelice: “Va bene, lei però si vada ad auto-assembrare”. Il tutto mentre in Versilia è boom di richieste di tamponi dei giovani che sono stati in discoteca terrorizzati dall’aver contratto il virus. Ma per Matteo Salvini l’emergenza è finita e bisogna godersi le vacanze in spiaggia. Anche se solo e trascurato.