Qualche giorno fa suscitò una discreta ilarità l’affermazione su Genova da parte del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: «Come governo abbiamo dato tutto quello che potevamo a Genova e penso che in pochi mesi, al massimo anni, tornerà ad essere più forte di prima».

Salvini e la mafia che sarà sconfitta in qualche mese o anno

Non sembra quindi una sorpresa che il ministro degli Interni Matteo Salvini, alleato del M5S di Toninelli, se ne esca con un’affermazione molto simile, ma stavolta con protagoniste mafia e ‘ndrangheta: “Sono ovunque, però io penso che siamo più forti noi. Ci sono operazioni in corso anche in altri paesi europei che riguardano mafia, camorra e ‘ndrangheta, riguardano sequestri e confische di beni. E devo dire che il sistema sicurezza in Italia, al di là dei ministri che vanno e che vengono, è assolutamente all’avanguardia e a un modello. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa mattinata, i sindaci, gli uomini e le donne della Guardia di Finanza, gli studenti…e siamo più forti noi. Possono tener duro qualche mese o qualche anno ma siamo più forti noi: mafia, camorra e ‘ndrangheta verranno cancellati dalla storia di questo paese, ce la metteremo tutta”.

Salvini era oggi in municipio a Sorbolo, nel Parmense, per la consegna alla guardia di finanza di un edificio confiscato alla criminalità organizzata nell’ambito di Aemilia, il più grande processo contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta mai celebrato nel nord Italia sfociato (il 31 ottobre scorso) nella storica sentenza di 125 condanne per oltre 1200 anni di carcere. Berlusconi nel 2010 prometteva: “Sconfiggeremo la mafia in tre anni”. Gli è andata meglio – si fa per dire – con il cancro.