Toninelli e Genova che tornerà forte “in pochi mesi… al massimo anni”

«Come governo abbiamo dato tutto quello che potevamo a Genova e penso che in pochi mesi, al massimo anni, tornerà ad essere più forte di prima»: Danilo Toninelli breaks the internet, come suo solito, con questa dichiarazione che sta già movimentando la giornata dei genovesi, sicuramente contentissimi del fatto che “al massimo in pochi anni” la loro città funestata dal crollo del Ponte Morandi potrà tornare a splendere.

La dichiarazione di Toninelli non è ovviamente sfuggita ai suoi avversari. “Se ci vorranno anni, il sistema economico di Genova sarà definitivamente collassato”, afferma il senatore Pd Salvatore Margiotta, capogruppo dem in commissione Lavori Pubblici #Toninelli: “Genova tornerà ad essere più forte di prima in pochi mesi, massimo anni”… 😳

Ascoltatelo. Se da Sindaco avessi detto che la scuola nuova l’avrei costruita “in pochi mesi, massimo anni”, mi avrebbero riso dietro sino alla fine del mandato…

Alessia Morani invece segnala che era da un po’ che Toninelli non regalava perle come questa. Da aggiungere mancano solo le parole di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera il 13 novembre scorso: “In tutta sincerità: se lo meritano, i genovesi, questo stucchevole rimpallo fra date senza che ci sia ancora, tre mesi dopo la tragedia, uno straccio di progetto, di brogliaccio con regole chiare, di dibattito sulle idee già pervenute, di cronoprogramma? «Vogliamo sapere», hanno detto gli sfollati nella loro prima manifestazione. Sapere. E questo è il punto”. Se non fosse ministro Toninelli potrebbe sostituire Ezio Greggio nella gag dell’asta per il capolavoro di Teomondo Scrofalo:

