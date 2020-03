«Salvini, ma non ti vergogni che la Regione Lombardia dia solo 6 euro a testa per l’affitto?»

La stringente logica di Matteo Salvini nel calcolare i 400 milioni di aiuti in buoni spesa per le persone in difficoltà (che sono una miseria perché “significano circa 7 euro a testa”) potrebbe ritorcersi contro di lui. Giusto ieri infatti il Capitano si lamentava perché i 400 milioni “significano circa 7 euro a testa. Caspita, non sarà un po’ troppo?”.

In realtà, come abbiamo scritto, Salvini non ha capito che la somma non è destinata a tutti indistintamente, ma soltanto alle persone in difficoltà che verranno individuate dai comuni, ai quali spetta il compito di ripartire le risorse in base agli indici di povertà e alla densità della popolazione residente nel suo territorio. Ma date adesso un’occhiata a questo tweet di ieri con cui il Capitano elogiava la Regione Lombardia:

E ovviamente nei commenti si sono subito presentati a lamentarsi – ironicamente – perché la Lombardia conta dieci milioni di abitanti e quindi la somma che la Regione destina a ognuno è di sei euro a testa, meno di quella di Conte. In realtà sappiamo che i conti sono sbagliati per due motivi. Il primo è che non tutti i dieci milioni di abitanti della Lombardia sono in affitto, anzi in affitto vive, come nel resto d’Italia, una minoranza della popolazione. E poi perché i soldi della Regione Lombardia – che comunque erano fino a poco tempo fa 30 e non 60 – sono destinati a “famiglie in difficoltà e inquilini morosi incolpevoli che abitano in alloggi a libero mercato in Comuni ad alta tensione abitativa su tutto il territorio regionale”. Ovvero non a tutti. Esattamente come quelli di Conte. Ma questo non ditelo al Capitano.

