Salvini, la mascherina e il maglioncino dello stesso colore delle divise degli operatori sanitari

Su Twitter circola molto in queste ore questo scatto che ritrae Matteo Salvini durante un intervento a Sky Tg 24 vestito con una mascherina e un maglioncino celeste dal colore molto simile a quello delle divise dei medici e degli operatori sanitari. Una scelta cromatica magari casuale ma di certo azzeccatissima, visto che a guardarlo così (ovvero al di fuori del contesto dell’intervento in televisione) il Capitano sembra davvero essere in prima linea a combattere il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19.

Ora, però, a parte le coincidenze o le volute somiglianze cromatiche – un genio della propaganda in effetti in questi ultimi anni ha dimostrato di esserlo – una nota della Lega ha fatto sapere che Salvini ha chiamato ieri pomeriggio il presidente del Consiglio “nello spirito di una costruttiva collaborazione per superare la crisi e migliorare i decreti che saranno presto all’esame del Parlamento. Non avendo ricevuta risposta, fatto più che comprensibile – si osserva – visti i momenti di impegno da parte di tutti, riproverà ancora. Il leader della Lega ha chiamato anche il commissario Arcuri, al quale – si informa – ha espresso la piena disponibilità a dare una mano concreta insieme con i governatori e sindaci della Lega con i quali è costantemente in contatto, in attesa dell’arrivo il prima possibile di tutti i macchinari e dispositivi sanitari necessari agli ospedali”. Ricorderete che all’inizio della crisi c’erano state polemiche sulla telefonata tra Conte e Salvini e sull’accusa al Capitano di non aver risposto a chiamate e messaggi. Adesso è il momento di rendere la pariglia. Ma non si dica che Salvini non sta lavorando eh!

