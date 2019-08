Così Salvini ha fregato i pastori sardi

La Sardegna ha eletto un governatore appoggiato dalla Lega, Matteo Salvini aveva annunciato il suo personale impegno per il latte a un euro allo scopo di fare campagna elettorale sulla pelle dei pastori sardi, e loro preparano la replica delle violente manifestazioni di febbraio quando le strade dell’isola vennero messe a ferro e fuoco dai produttori di latte che protestavano per i prezzi troppo bassi pagati dai produttori di Pecorino Romano (50-60 centesimi contro almeno l’euro richiesto). In piena stagione turistica, la replica delle proteste di febbraio (latte sversato nelle strade e blocchi stradali, paralisi di alcuni porti) potrebbe avere ricadute disastrose per l’intera regione. Spiega oggi Il Messaggero:

I produttori in inverno avevano cessato le proteste a fronte di tre impegni: il governo avrebbe ritirato il prodotto in eccedenza per fare alzare i valori; un nuovo regolamento del consorzio,attualmente sbilanciato a favore dei caseifici; una anticipazione immediata ai pastori di 72 centesimi al litro con conguaglio a novembre.

La delibera sul ritiro – dopo mesi di sollecitazione – è arrivata solo questa settimana: il ministero dell’Agricoltura – in accordo con i ministeri del Lavoro e degli Affari sociali – ha stanziato 14 milioni per ritirare le eccedenze tramite aste pubbliche. Ma passeranno altri mesi per l’operatività prima che l’Agea stili i regolamenti con i criteri per comprare e poi per donare in beneficienza (e a chi?) il pecorino.