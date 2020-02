Come Salvini rischia la condanna e (soprattutto) la decadenza da senatore sul caso Gregoretti

Il Messaggero in un articolo a firma di Michela Allegri ricapitola cosa può succedere dopo l’ok del Senato al giudizio per Matteo Salvini sul caso Gregoretti:

Il Tribunale dei ministri ha ritenuto che il divieto allo sbarco fosse una violazione penale. E gli atti sono stati trasmessi a palazzo Madama che ieri ha dato il via libera al giudizio, rispedendo l’incartamento a Catania. Quella di Salvini potrebbe funzionare come un’imputazione “coatta”, e dunque Zuccaro dovrebbe obbligatoriamente sollecitare il rinvio a giudizio. Poi ci sarà l’udienza preliminare, dove il procuratore di Catania potrebbe chiedere il proscioglimento. In caso di processo, il leader della Lega rischia una condanna fino a 15 anni di carcere. Circostanza che si porterebbe dietro un risvolto politico di primo piano: l’applicazione della legge Severino.

Se ci fosse una condanna in primo grado, il leader della Lega potrebbe rischiare la sospensione da ogni incarico per un massimo di 18 mesi. Mentre in caso di condanna definitiva il rischio sarebbe quello della decadenza dalla carica politica. Era stato lo stesso Salvini a dirsi preoccupato per l’applicazione della legge Severino: «È l’unica cosa che stiamo seguendo con attenzione», aveva dichiarato. Ma la difesa, comunque, ha alcuni assi nella manica da tirare fuori in un eventuale processo.