Il governo del cambiamento che fa impallidire Berlusconi

Luigi Ferrarella, cronista giudiziario del Corriere della Sera, segnala oggi in un commento sul quotidiano l’incredibile atteggiamento di Matteo Salvini, che accusa di eversione i giudici della Corte di Cassazione, e l’altrettanto incredibile colpo di sonno che sembra aver colpito il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il quale non ha aperto bocca di fronte alle parole del suo collega ministro

Lo strappo non «solo» di un segretario di partito, ma addirittura di un ministro dell’Interno che — alla faccia del «governo del cambiamento», e facendo impallidire persino il Berlusconi d’annata — proclama che i giudici della Corte suprema italiana non sono imparziali ma, mossi da pregiudizio personale, abusano della propria funzione per perseguire finalità politiche tecnicamente eversive quali quella (attribuita loro da Salvini) di «mettere fuori legge per sentenza» un partito votato da milioni di cittadini.

Solo la narcosi imperante può far sorvolare sul fatto che Salvini minacci «querele a chi mi tira in ballo», ma non si faccia scrupoli ad attribuire ai giudici della Cassazione la commissione di un reato; o che scarichi su «chi c’era prima di me 10 anni fa» nella Lega, ma intanto a Milano non sporga contro «chi c’era 10 anni fa» la querela indispensabile a non fare estinguere in Appello un’altra condanna di Bossi e Belsito per aver usato soldi del partito a fini privati.