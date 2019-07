«Salvini farà cadere il governo»

Il Corriere della Sera racconta oggi in un articolo a firma di Marco Cremonesi che secondo i leghisti Matteo Salvini ha deciso che farà cadere il governo prima della Legge di Bilancio, anche se la finestra per il voto del 20 luglio è nel frattempo passata da un pezzo.

Per molti leghisti, non ci sono dubbi: «Matteo romperà. Nel governo non ci sono più le condizioni di fiducia necessarie ad andare avanti». Il punto è sempre lo stesso, ormai sintetizzato in una parola chiave, quasi un hashtag: «Motivazione spendibile». Quella necessaria a rompere una volta per tutte con il Movimento 5 Stelle senza «ritrovarsene in collo la responsabilità. Il governo deve arrivare a fine corsa ma non ci devono essere dubbi che la responsabilità non sia di Matteo ma di tutti i no grillini».

Eppure. A dispetto dell’evidente stanchezza del vicepremier leghista nei confronti del clima peggio che usurato all’interno del governo, il leader non ha ancora deciso il passo definitivo. Un fatto lo suggerisce in modo nitido: Matteo Salvini ha scelto di non andare in Val di Susa per celebrare la decisione del premier Giuseppe Conte di interrompere le ostilità nei confronti dell’alta velocità Torino-Lione.