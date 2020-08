Salvini come Er Faina non ha capito a cosa servono le mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6

Ieri Matteo Salvini era ospite di In Onda su La 7. Il leader della Lega ha ripetuto le sue interessanti teorie sulla chiusura delle discoteche e sull’obbligo delle mascherine dalle 18 di sera fino alle sei di mattina: “”L’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 ma che senso ha? Alle 5 e mezza mascherina no, alle 7 meno un quarto mascherina sì? Ma che dato scientifico è, che esigenza sanitaria è ? A me sembra una scemata, o cè l’obbligo o non c’è l’obbligo, che senso sanitario ha la mascherina dalle sei di sera alle sei della mattin? Perchè dalle sei della mattina alle sei di sera il virus dorme?”. La chiusura delle discoteche per il Capitano porterebbe guai inimmaginabili paragonabili solo a quelli che si rischiano in un assembramento al Papeete: “Se tu impedisci ai giovani il divertimento corretto, nei locali che ti misurano la febbre, che ti obbligano alle mascherine, che ti tengono lontani, che cosa succederà? Che i giovani il 17 agosto smettono di ballare e di bersi l’aperativo? No, lo faranno all’aperto, senza nessun controllo, senza che nessuno imponga la mascherina, senza che nessuno gli prenda la febbre, semplicemente si aiuta l’abusivismo. Ci sono dei rave party in corso a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, da 4 giorni, al di fuori da ogni regola, con alcol e droghe, qua bisognerebbe intervenire”.

Sembrerà strano ma Salvini ha trovato qualcuno che la pensa esattamente come lui. Si tratta di Er Faina, lo youtuber che è diventato famoso lanciando accendini e ripetendo slogan populisti sentiti qua e là sui social. Lo fa anche nel video che potete ammirare, in cui spiega che “chiudere le discoteche il 16 agosto è come mettersi il preservativo dopo…”. Er Faina vuole anche che dopo la chiusura delle discoteche nessuno si azzardi ad aprire le scuole “che sono pure peggio”. Qualcuno spieghi a Er Faina che le discoteche sono state chiuse proprio per evitare che le scuole non possano riaprire. E che c’è una certa differenza tra le prime e le seconde. Comunque Er Faina un risultato lo ha ottenuto. Il suo video è ovunque su Instagram, roba che Morisi se la sogna.

