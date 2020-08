Il padrone del Papeete e gli assembramenti nella sua discoteca

Ieri l’europarlamentare della Lega Casanova ha detto che il governo ha chiuso le discoteche per rinviare le elezioni regionali. Un video girato nel suo stabilimento mostra assembramenti senza mascherine

Ieri Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario del Papeete di Milano Marittima, intervistato dall’Adnkronos ha sostenuto che il governo ha chiuso le discoteche per rinviare le elezioni regionali: “Credo che ci siano dietro doppi fini: vogliono partire dalle discoteche per poi vietare gli eventi nelle piazze”. “A settembre ci sono le regionali – ha aggiunto – non voglio pensare male ma da questo governo ci si deve aspettare di tutto”.

Ieri il Partito Democratico ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video “che risale ad appena due sere fa e il mega assembramento che potete ammirare non proviene da Palazzo Chigi ma da Villa Papeete, discoteca notturna di cui Massimo Casanova è proprietario. Nessun distanziamento, nessuna mascherina, nonostante le regole”. Solo pochi giorni fa su Facebook, invece, Casanova condivideva foto del locale affollato: “Sono strafelice che la gente scelga di divertirsi e riesca a gioire di questi momenti, alla faccia di questo governo che, oltre ad averci svuotato le tasche, vorrebbe toglierci anche il sorriso!”.