Il video di Salvini e Savoini insieme a Mosca

Un video che verrà mostrato a Report nella puntata del 21 ottobre mostra Gianluca Savoini e Matteo Salvini insieme il giorno prima dell’incontro con i russi del Metropol a Mosca. La storia la racconta oggi Repubblica in un articolo a firma di Sandro De Riccardis:

Savoini, ex portavoce proprio di Salvini e presidente dell’associazione Lombardia- Russia, è seduto in prima fila nella sala dell’hotel Lotte, dove Confindustria Russia ha organizzato un incontro con gli imprenditori. E Salvini è proprio lì, di fronte, sul palco. A confermarlo, un video di Report, che sarà nella puntata di lunedì 21 ottobre, alle 21.15, su Rai3. Un estratto del filmato è in anteprima sul sito di Repubblica. Salvini e Savoini. Il giorno prima della trattativa al Metropol. A pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Immagini che rendono poco credibile la versione che da mesi viene data dall’ex viceministro italiano. E cioè che lui, dell’incontro della mattina dopo al Metropol, non ha mai saputo nulla. «Non è una cosa seria», ha detto di nuovo ieri Salvini, commentando la rivelazione di Repubblica sull’esistenza di un foglio – agli atti dell’indagine della procura di Milano – che proverebbe l’accordo del Metropol.

Salvini scappa dalle domande di #Report e si rifiuta di rispondere su #Savoini. Mentre il giornalista di Rai3 chiede risposte, indovinate chi interviene a salvare il ministro, con un’altra domanda? La giornalista del Tg2 Spadorcia. Da non credere. Ecco il video.

Tg2=TeleSalvini pic.twitter.com/XCNIzutwL5 — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) August 4, 2019

Nell’inchiesta di Giorgio Mottola, anche un’intervista esclusiva all’oligarca russo Konstantin Malofeev, titolare di un fondo di investimento da un miliardo di dollari, che conferma a Report l’esistenza di una trattativa sulla compravendita da 1,5 miliardi di dollari di gasolio, con uno sconto sul prezzo del 10 per cento: il 4 per la Lega, il 6 per i russi:

Malofeev non ha mai nascosto la sua vicinanza con l’estrema destra. L’aveva confessata anche a Repubblica in un’intervista uscita il 6 settembre. Report racconta come Malofeev abbia fatto ottenere, tramite una banca russa, un prestito da 2 milioni di euro ai neofascisti di Jean Marie Le Pen. E, secondo le accuse mosse contro di lui in Francia, avrebbe aiutato il Fronte Nazionale di Marine Le Pen a incassare 11 milioni da una banca cipriota. Nonostante sia stato inserito nel 2014 nella lista nera delle persone non desiderate dell’Unione Europea, Matteo Salvini lo ha incontrato più volte. «Mi piace Matteo Salvini – dice ridendo nell’intervista – La prima volta che l’ho incontrato sono rimasto molto impressionato, ha idee molto forti. L’ultima volta è stato poco prima che diventasse vice primo ministro».

