Salvini e la felpa di Bastardo

L’altroieri Matteo Salvini ha scatenato l’ilarità sui social network esibendosi con una delle sue felpe più significative: durante la campagna elettorale in Umbria, nella quale non sta esibendo più divise della polizia e rosari (per entrambe le cose c’è stato un dietrofront dettato dai sondaggi) è tornato a mettere indumenti legati ai luoghi dove va in visita. Questa volta a essere così fortunato è il paesino chiamato Bastardo, frazione di Giano dell’Umbria che conta 3300 residenti.

Wikipedia fa sapere che il nome originale è Osteria del Bastardo e fu un’antica stazione di posta lungo la via Flaminia. Negli anni ’20 è stato abbreviato nella curiosa forma odierna. Ed è inutile dire che la decisione è stata molto apprezzata:

E c’è chi qualche tempo fa fece l’elenco dei comuni italiani dai nomi più strani:

Il Capitano potrebbe lanciare una nuova moda?

