Massimo Giletti si lamenta che sono anni che non eleggiamo presidenti del Consiglio…

“Diciamo che non abbiam più scelto un presidente del Consiglio da una vita… lo dico per ricordarlo a tutti: sono anni che noi non eleggiamo… caso incredibile e unico nel sistema… il presidente del Consiglio”: è proprio uno scandalo quello che Massimo Giletti denuncia a Non è l’Arena, che fa il paio con quello di Lorella Cuccarini che si lamentava che non si votasse da quasi dieci anni ormai. Per il conduttore infatti non scegliamo il presidente del consiglio da anni e questo è uno scandalo che dura – pensate!- da quando è stata fondata la Repubblica, visto che il presidente del consiglio nella nostra forma di governo non viene eletto dal popolo.

Ma quanta ignoranza circola su #La7?

Passi per la Meloni che è cintura nera di gaffes istituzionali e costituzionali… ma Giletti non può non sapere che il Presidente del Consiglio NON SI ELEGGE, ma viene nominato dal Capo dello Stato.

“Caso unico” dice.

ASSURDO!#NonelArena pic.twitter.com/HxPlzlNgLP — irene (@lievemente) October 13, 2019

A tenergli il gioco e a denunciare questo vulnus democratico c’è anche Giorgia Meloni, ospite in studio a Non è l’Arena, risponde “Non lo dica a me” e poi aggiunge “Adesso non votiamo proprio più”: le ultime elezioni politiche in Italia si sono tenute un anno e mezzo fa, il 4 marzo 2018, la legislatura dura cinque anni se non si sciolgono anticipatamente le camere. Il 27 maggio si è votato per le elezioni europee. Sarebbe bello farle vincerle le elezioni e poi dirle che per farla contenta si dovrà votare ogni mese.

Leggi anche: Sesso e alcool nel centro migranti: Del Debbio indagato per diffamazione