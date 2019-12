Salvini è così intereressato al flash mob della Lega per il presepe che non sa neanche dove è stato fatto

La Lega decide di organizzare un flash mob per portare anche al Parlamento Europeo una delle grandi tradizioni italiane: il presepe, e il Capitano che fa? Pur essendo stato europarlamentare dice che il tutto è accaduto a Bruxelles…

Mentre invece è successo all’Eurocamera di Strasburgo:

E se magari pensate che si siano sbagliati gli altri, sappiate che Strasburgo è confermato anche dall’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri:

Come del resto anche la pagina ufficiale della Lega.

In ogni caso e nonostante il Capitano sia distratto oggi, al grido di portiamo in aula le nostre tradizioni i 28 eurodeputati leghisti hanno mostrato le immagini di un presepe davanti alla plenaria del Parlamento UE e in seguito le hanno esibite in Aula. In pratica si sono fatti fare una foto con in mano una stampa a colori della natività (il presepe, quello vero è un’altra cosa). «Anche se simbolicamente, con un’immagine, portiamo in aula queste che sono le nostre radici e le nostre tradizioni. Ne regaleremo una anche al presidente Sassoli», ha dichiarato l’eurodeputato del Carroccio Alessandro Panza. Qualcuno gli ha chiesto se davvero fosse necessario difendere il presepe e l’onorevole presepista ha risposto: «è meglio non dimenticare che abbiamo il presepe, che è la nostra tradizione e che rappresenta la famiglia». Insomma, un vero difensore della fede.

