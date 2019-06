Matteo Salvini è un vero politico italiano, e quindi ha delle idee ma se non vi piacciono ne ha delle altre. E così, grazie a chi su Twitter ha avuto la pazienza di mettersi a cercarli, possiamo mostrarvi l’intera evoluzione del pensiero salviniano a proposito delle Olimpiadi, con l’avvertenza che il Capitano potrebbe fare così su qualsiasi altro tema in cui subodorasse che il popolo non sta con lui o che gli conviene cambiare idea, come abbiamo visto con l’uscita dall’euro e come potremmo vedere in qualsiasi momento anche riguardo la sua eterosessualità.

Come Salvini ha improvvisamente scoperto di amare le Olimpiadi

E così eccolo, il Capitano, che va in giro a dare l’orrendo spettacolo di sé: ci sono delle priorità, non bisogna fare le Olimpiadi, come ha sentito dire al mercato dalla signora Mariuccia:

E naturalmente il fatto che ci sia una legge di bilancio che deve fermare i 24 miliardi di aumento dell’IVA e una flat tax da trenta quindici dieci miliardi da fare non lo sfiora.

D’altro canto Salvini odia che si dicano dei no, come quelli che diceva lui sulle Olimpiadi a Roma, e per questo gli amici a 5 Stelle devono riflettere:

Ma va anche considerato che “il signorino Letta” non dovrebbe permettersi di lanciare proposte sulle Olimpiadi a meno che prima non diventi un signore.

E il governo che dice no alle Olimpiadi? Ha ragione, per carità. Monti non deve piegarsi nemmeno per scherzo perché qui, appunto, non si sta scherzando.

Alla fine c’è anche il problema dei soldi da sprecare. Salvini ha ragione: con tutti i soldi che si possono usare per riforme come il reddito di cittadinanza e quota 100 perché scomodare le Olimpiadi?

E infatti, quando le Olimpiadi le chiede di organizzare la città giusta (ovvero quella che casualmente sta al Nord), Salvini cambia idea:

Ricapitolando: le Olimpiadi a Roma sono una follia. Ma se le organizza Milano non sono poi così male. Prima il Nord!

