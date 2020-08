Matteo Salvini dice che non manderà la figlia a scuola se sarà obbligatorio portare la mascherina: “Dal ministro Azzolina, che ieri mi ha definito troglodita e gaglioffo, aspetto di capire a settembre a mia figlia a che ora la porto a scuola, a che ora la vado a riprendere, per quanti giorni andrà a scuola, dove mangia, dove va in palestra, con quanti bimbi e con quanti insegnanti”, ha detto il leader della Lega ieri sera dal palco di piazza Teatro a Trani.

Salvini dice che non manderà la figlia a scuola con la mascherina

“Io l’ho detto – ha spiegato Salvini – se costringono mia figlia e i vostri figli ad andare a scuola chiusi nel plexiglass, con le mascherine e i banchi con le rotelle, a scuola così non ce la mando perché i bimbi hanno bisogno di affetto, di amore, del sorriso della maestra, della mano dei compagni, non sono dei pacchetti postali”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno continuando a propalare la bufala del plexiglass che aveva cominciato a diffondere all’epoca della sua visita a Codogno. Salvini non si è ancora evidentemente accorto che nelle linee guida per la scuola che il governo ha presentato venerdì non c’è traccia di plexiglas. È una strategia di comunicazione ben precisa quella del Capitano, che inventa e mette in giro fregnacce sugli avversari politici che non hanno alcun senso se non nell’ottica di fare terrorismo. Il problema è che, a sentire l’ovazione che accoglie la presa di posizione a Codogno, c’è persino qualcuno che ci crede. Così quando il 14 settembre le scuole riapriranno senza plexiglas lui potrà dire che è tutto merito suo.

“Il ministro passa il tempo a dire ‘Salvini è un troglodita ce l’ha con me perché sono una donna, no – ha concluso Salvini – non ce l’ho con te perché sei una donna, perché sei incapace di fare il tuo lavoro e prima vai a casa meglio è per gli studenti e per l’Italia”. Da segnalare che a Cartabianca qualche tempo fa Bianca Berlinguer l’ha stoppato e gli ha fatto notare che stava dicendo fregnacce. Mentre faceva il suo solito numero dell’elenco, il Capitano ha detto: “Stanno litigando sul plexiglas dei nostri figli a scuola, stanno litigando su tutto”. E Berlinguer: “Quello l’hanno tolto, onorevole Salvini, non c’è più il plexiglas, non è previsto”. Il Capitano ha replicato: “Ma perché, chi gliel’ha detto?”. E la conduttrice gli ha risposto che nelle direttive per il ritorno a scuola il plexiglas non è previsto.

