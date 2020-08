Chi è l’uomo immerso fino al collo in acqua e grandine a Verona

Ieri il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha interessato le province di Verona, Vicenza e Padova. A Verona molte le strade allagate dove l’acqua ha superato anche il metro e mezzo. Almeno 500 alberi sono stati abbattuti, secondo i Vigili del fuoco che hanno ricevuto centinaia di chiamate. Un video mostra un uomo immerso fino al collo in acqua e grandine a piazzetta Santo Stefano: oggi il Corriere della Sera racconta che si tratta di Daniele Iattarelli che ha lo studio di dentista da quelle parti:

A «No, il video non l’ho visto…». Ore 21.45, il video dove l’acqua arriva fino al collo di Daniele Iattarelli è di circa quattro ore prima. Quelle immagini hanno fatto il giro del web. Dentista, lo studio a Verona vicino a Piazzetta Santo Stefano da dieci anni, Daniele è lì che porta fuori dal suo laboratorio il salvabile, cioè poco e niente, aiutato dagli amici. «L’acqua ha sfondato porta e finestra, due stanze più bagno allagati, è arrivata fino a un metro e 70. Nel giro di dieci minuti ero messo come in quelle immagini… In strada mi aggrappavo ai tubi, vicino ai muri, perché non riuscivo ad andare avanti».