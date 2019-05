Ora Salvini è leader: tocca a lui trovare 40 miliardi

Carlo Cottarelli su La Stampa oggi nota che adesso che Matteo Salvini è l’indiscusso leader della coalizione gialloverde, è il momento per lui di prendersi qualche responsabilità. La prima sarà spiegare al popolo come trovare i soldi che gli servono per la flat tax e per annullare l’aumento dell’Iva:

Cosa farà? Guardiamo ai numeri. Quest’anno il deficit pubblico dovrebbe essere pari al 2,4 per cento del Pil. Il Def, poco più di un mese fa, fissava un obiettivo di deficit del 2,1 per cento per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo, tenendo conto degli aumenti di spesa già decisi (per reddito di cittadinanza, Quota 100, e un po’ di altre cose che avranno un pieno impatto solo nel 2020) senza aumentare l’Iva, occorrerebbe trovare 23 miliardi più almeno 3-4 miliardi per rifinanziare spese difficilmente differibili non ancora iscritte a bilancio.