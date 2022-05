“Interista vaffan…”, il coro di Matteo Salvini dopo lo scudetto del Milan | VIDEO

Matteo Salvini non è solamente il segretario di un partito nazionale, ma anche un Senatore della Repubblica italiana. Una persona che dovrebbe avere comportamenti corretti, in quanto rappresentante di una istituzione e che non dovrebbe partecipare a cori di disprezzo nei confronti di un gruppo di persone da cui è diviso dal tifo calcistico nella stessa città. E invece, come già accaduto in passato (ma quella volta era a Pontida e i suoi “pensieri” erano rivolti ai napoletani), Matteo Salvini partecipa al coro di alcuni tifosi milanisti per insultare quelli interisti.

Salvini coro contro gli interisti durante la festa scudetto del Milan

Conosciamo già, probabilmente, quale sarà l’auto-difesa che il senatore della Lega adotterà: erano sfottò calcistici. Quella frase ripetuta più volte, con tanto di saltelli e braccia alzate al cielo per rafforzare il concetto, è l’esatto emblema di ciò che un politico – soprattutto se membro di una delle due Camere – non dovrebbe fare (e che nelle scorse settimane ha visto un altro suo “illustre” collega, Ignazio La Russa, che nelle vesti di tifoso nerazzurro era andato in televisione a straparlare del Milan che avrebbe vinto lo scudetto “grazie al Coronavirus”). O, almeno, potrebbe sottrarsi dal farsi riprendere. Perché quei video finiranno – come puntualmente accaduto – online scatenando le polemiche. Come successo con il filmato di Salvini coro contro gli interisti.

Una dinamica che il segretario del Carroccio dovrebbe conoscere molto bene, visto che si tratta di una recidiva. Era la Festa della Lega del 2014, a Pontida. Lui ricopriva già da un anno il ruolo di leader del Carroccio e, brandendo un bicchiere di birra, lanciò (quindi non seguì, ma prese l’iniziativa) un coro contro i napoletani.