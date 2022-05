La rosicata di La Russa: “Il Milan vincerà lo Scudetto grazie al Coronavirus” | VIDEO

Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia e politico di lungo corso, nonché grande tifoso dell’Inter, anima il dibattito con un suo intervento a Sportitalia sulla lotta Scudetto. “I numeri dicono che l’Inter ha due punti in meno – sostiene il parlamentare – perché ha giocato una partita per il Coronavirus in un momento sbagliato. Il Milan vince per il Coronavirus”.

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, replica: “Ma sii serio, non mi aspetto da te una cosa del genere, da un politico. Vai a parlare al bar”. Il riferimento è alla partita Bologna-Inter, non disputata per i troppi casi Covid tra le fila del felsinei, che si sarebbe dovuta giocare in un periodo di gran forma per i neroazzurri ma che è poi stata effettivamente recuperata lo scorso 27 aprile, con un trionfo degli uomini di Mihajlovic che – di fatto – sta decidendo le sorti dello Scudetto. “Il Milan è più forte, tant’è che è in testa alla classifica”, prosegue La Russa, prima che gli animi si scaldino ulteriormente. “Guarda che non parli con un cretino, parli con un cittadino, che va alle urne. È inutile che allarghi le braccia”, replica Serafini. “Io non ti ho dato del cretino, ti ho dato del milanista”, conclude La Russa.