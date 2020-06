Com’è nervosetto Salvini ad Andria: il video della contestazione dei ragazzini antifascisti

Il coro “Scemo, scemo” e lo slogan “Siamo tutti antifascisti”. Lui l’ha presa come al solito sportivamente: “Grazie anche ai quattro figli di papà dei centri sociali, mi state simpatici e lavoriamo anche per il vostro futuro”

AndriaLive ha pubblicato un video in cui possiamo ammirare un Matteo Salvini piuttosto nervoso ad Andria a causa di una contestazione in cui gli gridano (chissà perché!) “Scemo, scemo”. Il Capitano è lì per presentare la candidatura a sindaco di Antonio Scamarcio ma non sembra apprezzare gli sfottò, tanto da chiedere a chi sta sui palazzi di tirare acqua ai contestatori per poi subito dopo dire che stava scherzando.

In un altro video invece si può ammirare la contestazione dei ragazzini: “Siamo tutti antifascisti”, “Leghista terrone vergogna della regione”: sono alcuni degli slogan urlati. Lui l’ha presa come al solito sportivamente: “Grazie anche ai quattro figli di papà dei centri sociali, mi state simpatici e lavoriamo anche per il vostro futuro”, ha replicato. E poi: – “Sapete perché vinciamo? Perché sono convito che al di là delle idee politiche nessuno di voi (rivolto alla piazza di sostenitori, ndr) andrebbe a disturbare come stanno facendo loro. Qui ci sono mamme e papà che hanno fallito. Vi meritate la Azzolina come ministra”.