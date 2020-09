Salvini contestato a Taranto

“Sfigati che giocano a fare i contestatori”: così Salvini ieri ha etichettato le persone che fischiavano e urlavano slogan contro la Lega mentre lui faceva il suo comizio a Taranto. E se guardate i video di Salvini vedrete anche che in piazza tutti hanno applaudito. I contestatori erano davvero così pochi? O come spesso è successo in questo tour elettorale sono stati tenuti ben lontani dalle forze dell’ordine? Il video che potete vedere in questo articolo testimonia che le persone scese in piazza per contestare il Capitano erano parecchie.

E non è l’unica testimonianza. Qui ci sono altri insulti:

E anche cartelli:

Come Taranto accoglie Salvini 🥰 pic.twitter.com/YbRk02iTBY — Gaia (@lasuaollg) September 6, 2020



Insomma dietro il bagno di folla, come testimonia l’ultima foto, c’è sempre tanta polizia che blocca chi lo contesta. Finito il comizio nel centro di TarantoSalvini, si è poi trattenuto in piazza della Vittoria per oltre mezz’ora per sottoporsi ad una lunga serie di selfie sotto il palco. Questo nonostante alle 21 fosse programmato un comizio a Manduria, a oltre 40 chilometri da Taranto, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Lorenzo Bullo. E invece Salvini ha lasciato il centro di Taranto dopo le 21.