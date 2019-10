«Ma chi lo chiama Salvini a fare le conferenze?»

“Non li ho visti”. Così Matteo Salvini ha risposto a Matteo Renzi che a Porta a Porta lo incalzava sui 49 milioni di euro di rimborsi illeciti della Lega contestati dal Tribunale di Genova. “Li ha spesi?”, ha continuato a chiedere Renzi. “Io rispondo di quello che fa la Lega dal dicembre 2013 a oggi con bilanci certificati”, ha risposto il segretario leghista. “Faccio politica per passione, se volessi arricchirmi farei conferenze in giro per il mondo per decine di milioni”, ha poi attaccato l’ex vicepremier con allusione alle attività di Renzi da conferenziere. “Forse perché non la chiamano”, gli ha controbattuto il fondatore di Italia viva.

Più interessante della battuta sulle conferenze però sono le frasi di Renzi sulla questione dei soldi spesi da Salvini: in più occasioni il leader di Italia Viva dice che il Capitano ha usato quei soldi per creare la Bestia, ovvero la macchina di propaganda per i social network che fa capo a Luca Morisi e ieri sera lo ha ribadito durante il confronto. “Quindi se venisse fuori che quei soldi sono stati spesi dalla Lega con lei segretario, lei avrebbe mentito”, dice in particolare Renzi. E questo perché, come è stato spiegato in occasione della prima uscita di Renzi sul tema, «Sì, è chiaro che ha qualcosa in mano che riguarda proprio la Bestia e i 49 milioni».

