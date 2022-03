Il giorno dopo quello della figuraccia in terra polacca, con il sindaco di Przemyśl che gli sbatte in faccia la maglietta di Putin e gli rinfaccia il suo passato filo-russo, è anche quello del compleanno di Matteo Salvini. Ma visto che le notizie cattive – per lui – non vengono mai da sole, quello di oggi non è un compleanno come tutti gli altri per il leader della Lega. E non perché si trova al confine con l’Ucraina “per portare parole di pace”, ma perché sulla torta ci saranno da spegnere 49 candeline. Un numero non casuale, visto che coincide con i milioni che la Lega ha usato illecitamente come rimborsi elettorali tra il 2008 e il 2010, soldi che secondo l’accusa dei pm di Genova vennero utilizzati anche per spese personali, principalmente della famiglia Bossi. Un accordo tra Procura e legali del Carroccio aveva disposto la restituzione a scaglioni della somma in rate da 100 mila euro a bimestre. Con un piano di da concludersi quindi in 80 anni.

Chissà come mai Salvini evita di dire che oggi compie 49 anni

Da allora il numero 49 è diventato simbolo delle contestazioni a Matteo Salvini. E’ solo un caso che non compaia nel post pubblicato dal leader leghista per ringraziare tutti per gli auguri? “E sono quasi 50… Dajeee coetanei, il bello deve ancora venire!”, ha scritto.

All’epoca dell’accordo il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi si difese dalle critiche secondo cui la Lega sarebbe stata troppo favorita: “Lo Stato trarrà un vantaggio decisamente superiore a quello che avrebbe conseguito nel caso in cui avesse preteso di sequestrare il nulla”. Il sito di fact checking Pagella Politica conferma che è in corso il pagamento delle rate.