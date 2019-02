Ma quanta gente c’era davvero per Salvini a Campli?

La deputata del Partito Democratico Alessia Morani ha pubblicato una fotografia che mostra la piazza di Campli in Abruzzo in occasione della visita e del comizio di Matteo Salvini. Salvini ospite dell’ex sindaco e candidato alla Regione Pietro Quaresimale: “Il comizio del Capitano ha toccato tutti gli argomenti cardine della campagna elettorale della Lega, non trascurando anche di richiamare i successi dell’amministrazione Quaresimale, primo Sindaco in Abruzzo ad aderire alla Lega, che ha portato Campli tra i borghi più belli d’Italia, come lo stesso Salvini ha avuto modo di apprezzare passeggiando per il centro storico”, recita il comunicato della Lega che poi conclude così: “Salvini non ha mancato l’occasione per assaggiare la porchetta camplese e brindare con un calice di montepulcianio delle colline teramane”.

Quello che non è stato raccontato dal comunicato è che il “bagno di folla” è stato assai limitato visto che la piccola piazza era piena, sì, ma soltanto per metà e nello scatto dall’alto non si vede certo una folla oceanica: come sempre, la qualità di una foto dipende da un angolo preciso di scatto e basta cambiare quello per cambiare tutto. Come è successo nell’occasione. Come spesso avviene in questi casi qualcuno potrebbe obiettare che la foto con la piazza mezza vuota potrebbe essere stata scattata prima dell’arrivo delle persone che hanno ascoltato il comizio di Salvini. Questo frame tratto proprio dalla diretta del vicepremier però sembra avvalorare la tesi della Morani:

Usando come punto di riferimento la bancarella che vende borse e zaini si nota come in tutte le due immagini le persone in piazza non arrivino a riempirla totalmente.

