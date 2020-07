Salvini a Fasano: come la racconta lui e come è andata davvero (male)

Nel video che vedete qui sopra potete ammirare come la pagina della Lega Salvini Premier abbia raccontato l’inaugurazione della sede del Carroccio in quel di Fasano in provincia di Brindisi con l’avvolgente colonna sonora di Luciano Pavarotti che canta Vincerò. Salvini si tuffa tra la folla, accoglie tutti con strette di mano, baci & abbracci e selfie. In questo video ripreso dall’alto invece potete ammirare tutt’altro, ovvero la realtà dei fatti: i fischi, le contestazioni, la pochissima gente davanti alla sede della Lega e il ragguardevole numero di contestatori fermato dalla polizia ma pronto ad intonare cori di grande accoglienza come “Te ne vai o no, te ne vai sì o no?” insieme a simpatici improperi nei confronti di Salvini.

In mattinata, contestatori lo avevano accolto anche a Ceglie, e lui li aveva apostrofati come “figli di papà, che la sera si sono fatti tre canne e poi vengono qui”. A Fasano, al coro ‘buffone-buffone’ e ‘te ne vai sì, te ne vai sì o no’, il leader leghista replica invitando chi lo critica, a prendersi loro cura dei migranti che sbarcano in Italia: “Se sono solidali se li mantenessero loro a casa loro gli immigrati – scandisce dal microfono, tra gli applausi dei suoi – io ne ho le palle piene di spendere soldi per gli immigrati che vanno in giro senza fare nulla, dalla mattina alla sera”.