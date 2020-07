Salvini contestato a Ceglie e la gogna sui contestatori che “si fanno le canne”

Il Capitano non ha preso bene la contestazione: “La scuola è importante, è importante l’educazione civica, altrimenti si diventa come quelli lì”. “Sono andati a letto tardi, si sono fatti tre canne e adesso sono qua, fategli un applauso a quelli lì, che fanno colore”.

La scena che vedete nel video qui sotto, tratta dalla pagina facebook di Video M Italia, bisognerà ricordarla la prossima volta che Matteo Salvini si lamenterà perché qualcuno parla dei suoi figli in relazione alla sua attività politica: “Mia figlia che ha 7 anni sviluppa dei concetti più elaborati dei vostri, non avete l’autorità di mia figlia ne avete un po’ di meno… si sono fatti le canne, sono andati a letto tardi”, dice rivolto ai contestatori che lo hanno accolto a Ceglie Messapica in Puglia. Nella cittadina in provincia di Brindisi un gruppo di giovani ha raggiunto la piazza dove il leader della Lega ha parlato con fischietti e striscioni e ha urlato “Ceglie non si lega”. I giovani hanno gridato anche: “Chi non salta, un leghista è”.

Lui se l’è presa ancora con chi contestava: “Siete quattro sfigati figli di papà”, ha detto rivolto alla piazza. E ancora: “La scuola è importante, è importante l’educazione civica, altrimenti si diventa come quelli lì”. “Sono andati a letto tardi, si sono fatti tre canne e adesso sono qua, fategli un applauso a quelli lì, che fanno colore”. Peccato che tra i contestatori ci siano mamme e bambini.

