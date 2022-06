Le vere immagini della “folla” di partecipanti al comizio di Salvini a Buccinasco

Ci sono storie che esistono solamente nella narrazione social-propagandistica e realtà che, invece, raccontano dinamiche e “tassi di partecipazione” molto diverse rispetto alla realtà dei fatti. Perché, secondo quanto pubblicato da Matteo Salvini su Twitter, la sua presenza al comizio della Lega a Buccinasco (in provincia di Milano) è stata accolta da una folla in stile “festa della scudetto del Milan”. Complice un grandangolo e la scelta di immortalare il “gruppetto” di fan presenti sul posto, quel che ha provato a spiegare il segretario del Carroccio non rappresenta la vera realtà.

Oggi a Buccinasco (Milano), ore 16: gazebo Lega e gazebo Pd, trova le differenze 😊#12giugnovotoLega pic.twitter.com/Op4fKARCNZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 5, 2022

Salvini a Buccinasco, le foto social e quelle reali

Il leader della Lega ha pubblicato sui social un collage di foto: nella prima si vede un banchetto del Partito Democratico (con tanto di bandiere) completamente vuoto, nella seconda mostra la “folla” che sta assistendo al suo comizio in quel di Buccinasco. Nello stesso parco e nello stesso momento (a pochi metri di distanza), dunque, ci sarebbe la dimostrazione del successo del Carroccio e dell’insuccesso del PD. Ma le cose sono realmente andate così? Ci sono foto – scattate dal fondo di quella “platea” che dimostrano il contrario.

A pubblicare l’immagine dal fondo è stata l’Assessora al Welfare, all’Innovazione Sociale e alla Cultura del Comune di Buccinasco, Rosa Palone. Senza l’espediente utilizzato dal team social del leader della Lega, il comizio di Salvini a Buccinasco sembra aver avuto molto meno successo.

Quella folla infinita in stile Woodstock (perdonate l’esagerazione) era, in realtà, un gruppetto di poche decine di persone. Nessuna platea oceanica. Anzi, l’arrivo del leader della Lega in quel della provincia di Milano è stato accolto anche con alcuni cartelli piuttosto ironici.

“Voleva andare a Mosca, ma ha preferito Buccinasco”. Perché Salvini, questo weekend, doveva andare in Russia per quel viaggio organizzato (in gran segreto) all’oscuro di Palazzo Chigi. Dopo quegli incontri con l’ambasciatore di Mosca a Roma a insaputa del Presidente del Consiglio Mario Draghi.