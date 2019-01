Salvatore Bussu: il capo ex M5S dei Gilet Gialli italiani

Salvatore Bussu, 49enne di Alghero, ha depositato il marchio “Gilet gialli” all’ufficio brevetti del Ministero dello Sviluppo economico. Bussu è un ex 5 Stelle, candidato senza fortuna alle Regionarie sarde dello scorso dicembre. E oggi ha rilasciato un’intervista al Fatto ai confini della comicità, nella quale non risponde alle domande perché dice che qualcuno, misteriosamente, non lo ha autorizzato a parlare:

“Mi dispiace ma non sono autorizzato a parlarne”. Chi è che non l’autorizza, signor Bussu?

Per poter parlare bisogna saper dire cose di buon senso. E chi glielo impedisce?

Guardi, non sono autorizzato. Siamo stati colti di sorpresa. La notizia dei Gilet gialli è uscita senza preavviso, non pensavamo che avrebbe avuto una tale diffusione mediatica. Ma lei, e chi altro? Mi stanno chiamando tutti, mi squilla il telefono continuamente, non è una questione personale: mi ha cercato anche il Tg1. Non siamo autorizzati a parlare.

Insisto, lei parla sempre al plurale. Si spieghi: chi sono i Gilet gialli sardi?

Possiamo sentirci la settimana prossima. Ma lei non era grillino? Non ci sono già i Cinque Stelle in quello spazio politico?

C’erano i Cinque Stelle, c’erano… Ora c’è Salvatore Bussu.

Clic.

Leggi sull’argomento: Cosa stanno diventando i Gilet Gialli