Un intervento delicatissimo quello dei Vigili del Fuoco del Sudtirolo, che ha richiesto anche l’utilizzo di un elicottero, per trarre in salvo il gruppo di 8 persone cadute ieri nelle acque gelide del lago di Braies in seguito alla rottura della superficie ghiacciata. I soccorritori hanno raggiunto tutte le vittime dell’incidente con tempestività e al momento nessuno è in pericolo di vita nonostante la forte ipotermia. C’era grande preoccupazione per le sorti del più piccolo, un bimbo di appena 4 mesi, ma stando a fonti dell’Ospedale di Innsbruck, dove è stato portato e ricoverato in rianimazione, ora le sue condizioni sarebbero in miglioramento.



Il video del salvataggio dei turisti caduti nel lago di Braies

È arrivato in ospedale in forte ipotermia dopo essere rimasto immerso nell’acqua ghiacciata, alla temperatura di circa 2 gradi, per mezz’ora. “Quando l’ho preso in braccio era freddissimo, aveva gli occhi aperti ma sembrava non sentire nulla”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il Vice-comandante provinciale del corpo dei Vigili del Fuoco, Peter Hellweger”. “Aveva 26 di temperatura corporea, bassissima – ha aggiunto – ma anche i genitori erano messi male. Non riuscivano a muoversi, non sentivano”. La sua famiglia, originaria del Milanese, si trovava a circa 50 metri dalla riva.

Il piccolo lago alpino si trova a circa 100 chilometri da Bolzano. Recentemente è diventato uno dei luoghi più visitati del Trentino Alto Adige in seguito alla pubblicità dovuta alla serie televisiva “Un passo dal cielo“.