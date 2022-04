Durante una passeggiata sulla superficie ghiacciata del Lago di Braies alcuni turisti sono caduti in acqua per un cedimento

Sette adulti e un bambino sono caduti nelle acque gelide del lago di Braies dopo che lo strato di ghiaccio che lo ricopriva si è rotto sotto i loro piedi. Il più piccolo, di appena 7 mesi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Innsbruck, insieme ad un’altra persona, mentre gli altri sei si trovano in tre strutture diverse dell’Alto Adige. Inizialmente a cadere in acqua sarebbe stata la famiglia con il piccolo di 7 mesi e successivamente le altre persone, intervenute per tentare un primo soccorso.

#Infointervento: VVF Braies – 18.04.22 – 11:44 – un altra pericolosa operazione di salvataggio sul ghiaccio fragile del Lago di Braies. Tre adulti e un piccolo bambino sono finiti nelle acque gelide a causa del ghiaccio fragile e sono stati recuperati per fortuna ancora in tempo. pic.twitter.com/fnTNfipAg4 — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) April 18, 2022

Il gruppo di 8 persone caduto nel lago di Braies dopo la rottura della superficie ghiacciata

Un incidente identico era capitato ieri in tarda mattinata, quando una famiglia di tre turisti di Milano era caduta in acqua dopo la rottura del ghiaccio durante una passeggiata in occasione di Pasqua. Tutti e tre sono stati recuperati e portati all’ospedale di San Candido con ferite leggere e un principio di ipotermia. Poche ore dopo stessa sorte per tre giovani provenienti dalla zona di Udine, che sono stati aiutati da alcuni passanti e hanno rifiutato le cure ospedaliere.

Il piccolo lago alpino si trova a circa 100 chilometri da Bolzano. Recentemente è diventato uno dei luoghi più visitati del Trentino Alto Adige in seguito alla pubblicità dovuta alla serie televisiva “Un passo dal cielo“.

(immagine di copertina: profilo Twitter LFV Südtirol)