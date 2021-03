Il benaltrismo con cui Sallusti difende Renzi: “E allora Di Maio?” | VIDEO

Il bastone e la carota. Il viaggio del leader di Italia Viva a Dubai – e le conseguenti polemiche, visti i precedenti in Arabia Saudita – hanno condizionato e stanno condizionando una parte del dibattito politico, con riverberi anche sul mondo del giornalismo. L’ex Presidente del Consiglio (ed ex segretario del Pd), infatti, ha deciso di querelare il quotidiano La Stampa per aver riportato la notizia (vera, confermata da lui stesso) di questa sua trasferta in Medio Oriente. E c’è chi, nel mondo dell’informazione, prende le sue parti. Ed ecco che Alessandro Sallusti difende Renzi dagli attacchi e poi, con una giravolta dialettica, se la prende con Luigi Di Maio.

Sallusti difende Renzi per il suo viaggio a Dubai

Il direttore de Il Giornale, rispondendo a una domanda di Giovanni Floris a Di Martedì, ha detto: “Anche io sono abbastanza imbarazzato dai viaggi di Renzi in quei Paesi, però non dimentichiamoci che abbiamo un Ministro degli Esteri che è andato a solidarizzare con i gilet gialli che mettevano a ferro e fuoco Parigi e che si è rifiutato di condannare un dittatore feroce qual è il Presidente venezuelano Maduro. Non usiamo due pesi e due misure”. Insomma, Renzi ha sbagliato, ma ricordiamoci del passato.

E Sallusti difende Renzi tra il bastone e la carota: “Renzi sta facendo delle robe che, secondo me, sono solamente delle provocazioni per far parlare di sé e per portare a casa, probabilmente, qualche euro”. Ma poi, interrompendo il discorso sul leader di Italia Viva, torna a gamba tesa su Luigi Di Maio: “Abbiamo un Ministro degli Esteri che in confronto a Renzi, insomma… Sarei più preoccupato per Di Maio che per Renzi”. Alla fine, dunque, secondo il direttore de Il Giornale, il leader di Italia Viva sta facendo solamente spettacolo affinché i riflettori non si spengano su di lui, ma la sua ossessione è il capo della Farnesina.

(foto: da Di Martedì, La7)