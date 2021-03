Il viaggio del leader di Italia Viva a Dubai non è passato inosservato. La notizia è stata anticipata domenica mattina dal quotidiano La Stampa e da quel momento, a breve giro di posta, è arrivato un messaggio Whatsapp di Renzi al direttore Massimo Giannini: l’annuncio di una querela nei confronti del suo quotidiano. Dopo il polverone per la sua conferenza con il principe saudita Mohammed bin Salman, dunque, tornano le polemiche. Ed Enrico Mentana trolla Renzi, in inglese, sui social.

Mentana trolla Renzi: explain first, then complain

Poche parole: “Prima le spiegazioni, poi le lamentele”. Game, set, match. Il direttore del Tg La7, con questo intervento social che lui palesa come “Consiglio non richiesto a Renzi”, mette in evidenza la poca trasparenza dimostrata dal leader di Italia Viva nelle “spiegazioni” dei suoi viaggi in Medio Oriente. Non tanto per questioni di opportunità politica, ma per quelle sue dichiarazioni in cui parlò di Arabia Saudita come culla del nuovo Rinascimento (ma anche il discorso d’apprezzamento sul costo del lavoro).

Spiegazioni mai arrivate, se non con una sorta di iniziativa “Marzullesca” seguendo il “si faccia una domande e si dia una risposta”. Ma le domande erano fin troppo superficiali e, di conseguenza, anche le repliche a se stesso non potevano essere incisive. Ed è per questo che Mentana trolla Renzi. Il leader di Italia Viva, come confermato anche al telefono con Massimo Giannini, si trovava veramente a Dubai durante il weekend appena concluso.

A proposito dei viaggi arabi di #Renzi, stamattina ho parlato al telefono con il leader di Italia Viva, che mi ha preannunciato querela. Ma mi ha anche confermato che in effetti è a #Dubai. Per questo sono curioso di capire i motivi della sua querela. — Massimo Giannini (@MassimGiannini) March 7, 2021

Insomma, la notizia riportata dal giornalista de La Stampa non era affatto campata per aria. Ed è per questo che Enrico Mentana decide di entrare i tackle – per rimanere nella sfera anglosassone – sottolineando il vero vulnus della questione.

Prima spieghi, poi si lamenti. In qualsiasi lingua.