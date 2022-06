Come Sadio Mané vorrebbe la sua futura moglie: “Senza social e dedita alla preghiera”

C’è chi vorrebbe il suo addio al Liverpool, chi vorrebbe il suo approdo al Bayern Monaco. Lui invece vorrebbe una moglie che non sia sui social. Si tratta di Sadio Mané, che secondo le dichiarazioni riportate su Twitter dal giornalista Frank Khalid, vorrebbe una futura compagna senza Instagram, Tik Tok né Facebook.

Liverpool striker Sadio Mane:- “I’ve seen a lot of girls asking me why I am not married, but sorry you might be wasting your time. The woman I marry will not be on social networks (Tik Tok, Facebook, Instagram, Twitter) I want to marry a woman who respects God and prayers well.” pic.twitter.com/amnWI78y15

