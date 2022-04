La partita di Bundesliga fermata per permettere a un calciatore di interrompere il digiuno per il Ramadan | VIDEO

Poco dopo l’ora di gioco del match del massimo campionato di calcio tedesco tra Augsburg e Mainz l’arbitro dell’incontro, Matthias Jollenbeck, ha interrotto la gara per permettere al calciatore mussulmano Moussa Niakhaté di interrompere il digiuno per il Ramadan e dissetarsi. Il sole era appena tramontato e il difensore francese della squadra ospite ha chiesto al direttore di gara il permesso per rifocillarsi, trovando il parere positivo di quest’ultimo: è la prima volta che una gara di Bundesliga viene interrotto per questo motivo.

Una situazione non codificata dai vertici arbitrali. Lutz Michael Fröhlich, direttore generale delle comunicazioni per il Comitato dei fischietti tedeschi, aveva dichiarato: “Non ci sono istruzioni generali al riguardo, ma ovviamente supportiamo i nostri arbitri consentendo tali pause per bere durante il Ramadan su richiesta dei giocatori”. L’iniziativa è stata però accolta favorevolmente dalla Federcalcio tedesca. La gara, per la cronaca, è finita 2-1 per l’Augsburg: una vittoria importante in chiave salvezza firmata dalle reti di Gouweleeuw e Vargas.