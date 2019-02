L’iscritto a Rousseau che ha votato cinque volte sul Salva-Salvini

Salve salvino, Salvini. Mentre il MoVimento 5 Stelle festeggia il voto per salvare Salvini tirando un sospiro di sollievo, un attivista M5S di Giugliano, Salvatore D’Agostino, 32 anni, dipendente di un’azienda privata, annuncia in un’intervista rilasciata a Repubblica che ha votato cinque volte su Rousseau:

D’Agostino è vero che lei ha votato più volte, ieri?

«Sì, è così».

Quante volte?

«Ho votato cinque volte».

Ha votato “Sì” o “No”?

«Ho scritto no, per consegnare il ministro Salvini alle legittime valutazioni dei suoi giudici».

Perché ha ripetuto il voto, per mostrare le falle del sistema?

«No. L’ho fatto perché a me, che ho votato “no” a quell’assurdo quesito, non è arrivata la notifica della votazione. E non sono mica l’unico ad aver avuto questi problemi».