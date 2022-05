La gaffe di Ronn Moss sulla Puglia durante la convention di Forza Italia | VIDEO

Sul palco di Napoli per la convention di Forza Italia, l’attore Ronn Moss elogia la Puglia che non viene amministrata dal centrodestra da 17 anni

La sua presenza era stata annunciata dal coordinatore nazionale Antonio Tajani, e oggi ha fatto la sua apparizione sul palco: Ronn Moss, star della soap “Beautiful” nella quale interpretava il personaggio di Ridge, è intervenuto alla convention di Forza Italia a Napoli. Accolto da una folla festante che lo ha riconosciuto visti i suoi trascorsi televisivi, ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui”.

#ronnmoss alla convention di #forzaitalia a #napoli esalta la Puglia è la sua crescita in questi anni.

Si sono dimenticati di dirgli che qui in Puglia governa il centrosinistra da 17 anni. 😚 #puglia pic.twitter.com/a9bSI6PI1w — Giovanni Cirone (@giovannicirone3) May 21, 2022

Nel suo breve intervento ha raccontato il suo amore per la Puglia che di recente lo ha portato a investire in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli: “L’ho conosciuta dieci anni fa e ha rapito il mio cuore, c’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regioni italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà”. La Puglia, però, non vede un presidente di regione del centrodestra dal 2005, ultimo anno del mandato di Raffaele Fitto. Da allora ci sono state due rielezioni di candidati di centrosinistra: prima Nichi Vendola, e poi Michele Emiliano, confermato appena due anni fa. La presenza di Moss sul palco di Fi ha irritato il deputato forzista Elio Vito, che ha alzato “virtualmente” gli occhi commentando quanto visto.